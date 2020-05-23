Survivor'da şok üstüne şok: "Yumruğumu ağzına sokarım!"

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020'nin 85'inci bölümününde; ikinci dokunulmazlık oyununu büyük bir heyecana sahne olacak. Kritik dokunulmazlık oyununda iki takım arasında gerilim tırmanıyor. Tartışmaların doruğa çıkacağı oyunda Yasin ile Sercan arasında önceki bölümdeki atışma devam ediyor. Yunus Emre’nin sözü ile Gönüllüler takımını çok kızdırıyor ve Berkan ile Yunus Emre kavga etmeye çok yaklaşıyorlar.Yunus Emre'nin Barış' söylediği "Ağzını açma, yumruğumu ağzına sokarım!" sözlerinden sonra ortalık karışıyor. Yunus Emre önce Yasin'le ardından da Ardahan'la karşı karşıya geliyor. Ardahan'ın Yunus Emre'ye "Sen bana mı konuşuyorsun? Onlara benzemem ben!" çıkışının ardından ipler kopuyor.