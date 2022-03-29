Survivor'da Sude'den Mert'e olay gönderme! Cevap gecikmedi

'Survivor All Star 2022' tüm hızıyla devam ediyor. Birleşme partisi nedeniyle elenmenin olmadığı Survivor'da, yarışmacılar eğlenceli anlar yaşadı. İlk olarak Edis konseriyle eğlenen ünlüler ve gönüllüler, sonrasında şık kıyafetlerini giydi. Ardından da güzel bir yemek yiyen yarışmacılar, kendi aralarında şarkı yarışması yaptılar.Kareoke sahnesinde hünerlerini sergileyen yarışmacılardan kazanan isim arkadaşlarından aldığı puanlarla Gizem Memiç oldu. Gizem, gelecek yıl bir arkadaşıyla birlikte Dominik'e tatile gitme şansını yakaladı.Öte yandan yarışmada gönüllüler takımından Sude Burcu, Sezen Aksu'nun 'Kaçın Kurası' şarkısını söyledi. Takım arkadaşları Sude'nin normalde de sürekli şarkı söylediğini ama çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Barış'ın, Sude'ye yaptığı yorum ve Sude'nin Mert'e mesajı sosyal medyada gündem oldu.Sude'nin performansıyla ilgili yorum yapan Barış Murat Yağcı, "Provaya gelirken burada dinledim, 'Güzel şarkı seçmişsin' dedim. 'Bana birini çok andırıyor' dedim. 'Boyuna da posuna da bin maşallah derken, keşke burada olsaydı' dedim. O da 'Umarım gelir' dedi" ifadelerini kullandı. Daha sonra Barış, Sude'ye "'Uzaktan da olsa bakar' demedin mi?" diyerek soru yöneltti.Gülerek, dediğini belirten ve Barış'ı onaylayan Sude'ye, sunucu Murat Ceylan, 'Bu arada bir mesajın varsa tutmayalım seni" ifadelerini kullandı. Sude, "Umarım dışarıda hala aynı durumdadır" şeklinde konuştu. O anlar gülüşmelere neden oldu.Geçtiğimiz haftalarda adaya veda eden Mert Öcal'dan ise cevap gecikmedi. Mert Öcal, İnstagram hesabından Sude'nin fotoğrafını paylaşıp kalp emojisi koydu.