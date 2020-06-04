Survivor'da ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Zorlu oyunda 24 saniyeyle Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu...
İLK KAPTAN CEMAL CAN OLDU!
Survivor'da kaptanlık yarışlarında ilk olarak Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu...
DİĞER KAPTAN SERCAN OLDU!
Survivor'da kaptanlık yarışlarında bu kez Barış ile Sercan karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu. Böylelikle yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu...
TAKIMLAR SEÇİLDİ!
Survivor'da takım kaptanları olan Sercan ve Cemal Can 'adam alma' yönetimiye yeni takımlarını kurdu. Sercan ile Cemal Can sırayla birer isim söyleyerek o ismi takımlarına kattı.
İŞTE KIRMIZI TAKIM!
Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış!
İŞTE MAVİ TAKIM!
Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim!
Survivor'da yeni takımlar kuruldu!
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da yeni takımlar ve takım kaptanları belli oldu!
04.06.2020 12:09 Magazin