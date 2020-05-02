Survivor'daki kavga cezasız kalmadı! RTÜK...

tv8'de ekrana gelen 'Survivor 2020' yarışmasında Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz'un kavgası olay yaratmıştı. Acun Ilıcalı kavga eden iki yarışmacıya 3 ödülden yararlanamama cezası vermişti.Görüntüleri izleyen RTÜK de devreye girdi ve çocukların ekran başında olabileceği korumalı saatlerde yayınlanan programda yer alan kavga, hakaret ve argo anlam taşıyan el hareketleri nedeniyle TV8’e en üst sınırdan idari para cezası uygulandı.