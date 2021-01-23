Eşi Lale Cangal'dan Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a: "Kocacığım çabul gel!"

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında beklenmedik bir ayrılık yaşandı. TV8'in en sevilen yarışma programlarından olan Survivor'a ünlülüler takımında mücadele eden Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle veda etti.Ilıcalı yaptığı açıklamada "Ben hayatta risk alan biriyim. Ama risk almadığım nadir konulardan biri yarışmacılarımızın sağlığı" ifadelerini kullandı.Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, ünlü oyuncunun Survivor'dan diskalifiye edilmesine bir anlamda sevindi. Eşini çok özleyen Cangal, "Kocacığım çabuk gel! Sabırla gelmeni bekliyorum" ifadelerini kullandı.[KAYNAK: aksam.com.tr]