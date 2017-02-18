Survivor'dan diskalifiye edilen Eser West'ten ilk paylaşım!

Survivor 2017 yarışmasından diskalifiye edilen Eser West Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Magazin - 18 Şubat 2017 14:04
Survivor yarışmasının favori isimlerinden biri olarak gösterilen Eser West yarışmadan diskalifiye edildi. Açlığa dayanamadığı için sinir krizi geçiren Eser kendisine yeme-içme konusunda ayrıcalık tanınmayınca yarışmadan ayrıldı. Survivor şartlarının herkes için eşit olması gerektiğinin üstüne basan Acun Ilıcalı, ada konseyini acil toplayarak, Eser’in elendiğini duyurdu.



Bu ayrılığın ardından Eser Instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Survivor'da kazandığı bir oyun sonrasında çekilen bir kareyi hesabına yükleyen Eser fotoğrafın altına İngilizce olarak Acun Ilıcalı’ya teşekkür etti.

İşte Eser'in o paylaşımı:

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