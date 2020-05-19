Survivor'dan elenen Ersin Korkut: "Sizlerin desteğiyle bütün engelleri aştım"

Survivor'dan elenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım!

Ersin Korkut, oldukça sürpriz bir şekilde Survivor'a veda etmişti. Son dönemde performansı oldukça yükseleyen oyuncu bir yarışmada 5'te 5 yaparak tüm alkışları toplamıştı. Her şey Ersin için iyi giderken beklenmedik bir olay oldu. Yarışmacı futbol oyununda sakatlandı.Yapılan testler sonucu Ersin Korkut'un yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Düzenlenen konseyde Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un Survivor'a veda ettiğini duyurdu.Korkut’un köpeği Mes yarışmalar sürerken geçirdiği bir kaza sonrasında hayatını kaybetmiş ve bu durum ünlü oyuncudan saklanmıştı. Eleme sonrasında kendisine bu kayıp haber verilen Korkut, takipçilerine taziyeleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.Ersin Korkut’un köpeği Mes’in vefatı sonrasında yaptığı yeni paylaşım ise Survivor yarışmasıyla ilgili oldu. Yarışma parkurundaki bir engelin üzerinden geçerken çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Korkut bu karenin altına şunları yazdı:“3 aylık Survivor maceramda beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler.. Sizlerin desteğiyle bütün engelleri aştım.”