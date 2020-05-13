Survivor'dan elenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım!

Survivor'da dün akşam ekrana gelen konseyde Ersin Korkut'un sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği açıklanmıştı. Yarışmacıların gözyaşları sel olmuştu.Köpeğinin öldüğünden haberi olmayan Ersin'in, "Köpeğimi de acayip özledim. hiç bu kadar sakal bırakmadım. Bu vaziyette gidersem beni tanır mı? çok merak ediyorum. Annem köpek sevmediğinden köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Kimse kusura bakmasın ilk köpeğimi göreceğim sonra ailemi. 'Mes!' dediğimde nasıl bir tepki verecek onu çok merak ediyorum." sözleri ekran başındakileri de oldukça duygulanmıştı.Acun Ilıcalı bugün yaptığı canlı yayında Ersin'e köpeğinin öldüğünü Yılmaz Erdoğan'ın söylediğini açıkladı. Ersin de Instagram hesabından köpeğiyle fotoğrafını paylaşarak altına şöyle yazdı:"Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız."