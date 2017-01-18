İşte Şeyma Şubaşı'nın "Survivor 2017 çekimleri başlıyooorrr.. Hayırlı olsuunn.." notuyla paylaştığı o fotoğraf:
Survivor'ın çekimleri başladı!
Şeyma Subaşı, Survivor'ın çekimlerinin başladığını böyle duyurdu.Magazin - 19 Ocak 2017 05:00
Survivor 2017'nin çekimleri başladı. Çekim alanından ilk kareyi ise Şeyma Subaşı paylaştı.
İşte Şeyma Şubaşı'nın "Survivor 2017 çekimleri başlıyooorrr.. Hayırlı olsuunn.." notuyla paylaştığı o fotoğraf:
İşte Şeyma Şubaşı'nın "Survivor 2017 çekimleri başlıyooorrr.. Hayırlı olsuunn.." notuyla paylaştığı o fotoğraf:
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