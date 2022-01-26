Survivor'ın son şampiyonu İsmail Balaban, 'All Star'a neden katılmadığını açıkladı

Survivor'ın son şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Fakat Balaban'ın Allstar'a katılmaması dikkat çekti. Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde, takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan güreşçi, Survivor All Star 2022'ye katılmama sebebini anlattı.İsmail Balaban, ''Arkadaşlar, ben aktif bir güreşçiyim. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı Survivor'a katılmıştım. Orayı da birinci olarak kapattık. Şimdi güreşte hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.İsmail Balaban, Survivor All Star 2022 sezonunda, dostu Batuhan Karacakaya'yı desteklediğini dile getirdi.