Süslü erkekler!

Saatlerinizin yanına ekleyeceğiniz doğal taş bileklikler ile modayı takip edin...

Gecce Erkek - 23 Ocak 2017 16:31
Süslü erkekler!
Erkekler de modaya ayak uydurmaya başladı. Kim demiş onlar takı takmaz diye? Sadece saati aksesuar olarak kullanan erkek geleneğine inat, renkli bileklik kullanan erkekler revaçta!
Kollarınız boş kalmasın. Çapalı, değerli taşlı, burçlarınızın sembolünü taşıyan boncuk bileklikler hatta isminizin taşıyan takılar moda oldu!
Bu modaya ayak uyduran erkekler genç kızların gözdesi olmaya aday. Hatta bilekliklerinizi beğenip size yakınlaşan ve hatta sizden hediye vermenizi isteyen kızlar olabilir.
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Bağlantılar: erkek, moda

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