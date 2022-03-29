"Süslü Korkuluk" dizisi sete çıktı!

Çağatay Ulusoy ile Esra Bilgiç’i buluşturan “Süslü Korkuluk” dizisi bugün sete çıktı. Cem Karcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin çekimleri Kırklareli’nde başladı.İlk tanıtımı tv8’de yayınlanan ancak kanalla yaşanan anlaşmazlık sonrası Netflix’e satılan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Çağatay Ulusoy’un Peyami adlı bir moda tasarımcısına hayat verdiği dizide Esra Bilgiç “Esvet”, Salih Bademci “Dimitri” rollerini canlandırıyor.Olgun Şimşek’in Peyami’nin babasına, Engin Şenkan’ın da dedesine hayat verdiği dizi flashback sahneleriyle start aldı.