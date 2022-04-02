Son olarak FOX'ta yayınlanan 'Kanunsuz Topraklar'da rol alan Esra Bilgiç'in, dizinin 16'ncı bölümüyle final yapmasının ardından başrol kadın oyuncusu olarak 'Süslü Korkuluk' projesiyle anlaşma sağladığı haberleri basına yansımıştı. Ancak çekimlere başlanan dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın "Yine Esra Bilgiç yine kriz" başlıklı yazısı şöyle:
"Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Murat Yıldırım’la başrolü paylaştığı 'Ramo' setinde Esra Bilgiç’in sürekli sorun çıkarttığını ve setin iki defa durmasına sebep olduğunu yazmıştım.
İKİ DEFA ZAM İSTEDİ!
Son duyduğum habere göre; Çağatay Ulusoy’un başrolü olduğu 'Süslü Korkuluk' dizisinde Esra Bilgiç partneri olmuştu. Bugün sete çıkacak olan Esra Bilgiç, çıkarttığı kriz yüzünden kadrodan çıkartıldı ve onun olmadığı sahneler ile çekimler devam ediyor. Nedeni ise son dakikada anlaşılan şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri ile iş başlamadan sıkıntı yaratmaya başlamış.
'Süslü Korkuluk' dizisinde Esra Bilgiç krizi!
Esra Bilgiç, geçtiğimiz yıl final yapan 'Ramo' dizisinin setinde yaşanan gerginliklerle gündeme gelmişti. 'Süslü Korkuluk' dizisinde Çağatay Ulusoy’un partneri olan oyuncunun, yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı öğrenildi.
02.04.2022 00:56 Magazin