'Süslü Korkuluk' dizisinde Esra Bilgiç krizi!

Son olarak FOX'ta yayınlanan 'Kanunsuz Topraklar'da rol alan Esra Bilgiç'in, dizinin 16'ncı bölümüyle final yapmasının ardından başrol kadın oyuncusu olarak 'Süslü Korkuluk' projesiyle anlaşma sağladığı haberleri basına yansımıştı. Ancak çekimlere başlanan dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın "Yine Esra Bilgiç yine kriz" başlıklı yazısı şöyle:"Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Murat Yıldırım’la başrolü paylaştığı 'Ramo' setinde Esra Bilgiç’in sürekli sorun çıkarttığını ve setin iki defa durmasına sebep olduğunu yazmıştım.Son duyduğum habere göre; Çağatay Ulusoy’un başrolü olduğu 'Süslü Korkuluk' dizisinde Esra Bilgiç partneri olmuştu. Bugün sete çıkacak olan Esra Bilgiç, çıkarttığı kriz yüzünden kadrodan çıkartıldı ve onun olmadığı sahneler ile çekimler devam ediyor. Nedeni ise son dakikada anlaşılan şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri ile iş başlamadan sıkıntı yaratmaya başlamış.