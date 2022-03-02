"Süslü Korkuluk"a flaş oyuncu!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı ve TV8'de yayınlanacağı açıklanan hatta bir de tanıtımı yayınlanan "Süslü Korkuluk"ta kriz yaşanmıştı. Acun Ilıcalı'yla yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dizi TV8'den alınmıştı. Sonrasında yapım şirketi "Süslü Korkuluk" için Netflix'le anlaştı.Bu arada OGM Pictures imzalı dizinin kadrosundan Alina Boz da ayrıldı. Ardından başrol kadın karakteri için Esra Bilgiç’e teklif gitti. Son olarak “Kanunsuz Topraklar” dizisinde başrol oynayan Bilgiç’in diziyle imza aşamasında olduğu öğrenildi.Öte yandan Olgun Şimşek’in de kadrosunda olduğu dizi cephesine flaş bir gelişme oldu. Daha önce de Dimitri rolü için teklif götürülen Türkiye’nin en iyi oyuncularından Salih Bademci “Süslü Korkuluk”la anlaştı. “Kulüp” dizisinin ardından reklamcıların da gözdesi olan Salih Bademci son dönemde teklif üzerine teklif alıyor.