Çağatay Ulusoy'un merakla beklenen yeni dizisi 'Süslü Korkuluk'un yakında tv8'de yayınlanacağı açıklanmıştı. Hatta diziyle ilgili tanıtım fragmanı bile ekrana gelmişti. Ulusoy’un gelinlik diktiği müşterisine aşık olan bir terziye hayat vereceği dizi tv8’de yapılan anlaşmada kriz çıkınca beklemeye alındı.
Son gelen kulis bilgileri şu yönde; TV kanallarının yüksek bütçesi nedeniyle almadığı dizi son anda yeni bir değişiklik olmazsa Netflix’te yayınlanacak. Yakında resmi duyuru da yapılacak.
'Süslü Korkuluk'ta kriz çıktı! Adres değişti!
Çağatay Ulusoy’un Alina Boz ve Olgun Şimşek’le başrolünü paylaşacağı Süslü Korkuluk dizisinin tv8'de yayınlanacağı açıklanmıştı. Fakat kanalla yapım şirketi arasında kriz çıktı. Dizi başka adres değiştirdi.
17.02.2022 19:42 Magazin