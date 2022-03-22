Süslü Korkuluk'un kadrosuna usta bir isim daha katıldı!

Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi Süslü Korkuluk’un ne zaman sete çıkacağı merak konusu… Ulusoy’un Peyami adlı bir terziye hayat vereceği dizinin tv8’de tanıtımları dönmüş ancak daha sonra proje sessiz sedasız yayın planından çıkarılmıştı. Netflix’te yayınlanması gündeme gelen dizinin mekan araştırması ve provaları devam ediyor.Geçen günlerde Çağatay Ulusoy, Süslü Korkuluk’un Esvet’i Esra Bilgiç ve Dimitri’si Salih Bademci okuma provasında bir araya geldi. Olgun Şimşek’in Mustafa rolüyle Peyami’nin babası rolüne hayat vereceği dizide usta bir oyuncu daha rol alacak. Son olarak Camdaki Kız’daki muhteşem oyunculuğuyla seyircinin bir kez daha hayran olduğu Engin Şenkan, “Süslü Korkuluk”ta Peyami’nin hikâyede aslında ölü olan dedesini oynayacak.