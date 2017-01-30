Sütyenim nasıl olmalı?

Kadın-Moda - 30 Ocak 2017 20:23

Fransızca 'destek' anlamına gelen sütyen; dilimize fransızca haliyle yerleşen kelimelerden... Göğüsleri dik tutmak veya dolgun göstermek için kullanılan, saten, dantel gibi kumaşlardan yapılan kadın iç çamaşırı seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu; vücut tipinizi doğru bilmek ve ona göre kalıpları tercih etmektir.Seksi görünmesi adına kalıbı size uygun olmayan sütyenler uzak durmalısınız. Eğer kullanmak istiyorsanız yine uzun süreli kullanmamaya dikkat edin.Dar omuzlular için vücut tipleri ne olursa olsun mükemmel sutyeni bulmak biraz zor olabilir. Arkası çapraz sporcu sutyenleri uygun bir seçenek olabilir. Ayrıca değiştirilebilir askılı sutyenler de dar omuzlu kızlara uyabilir. Minyon kızlar için üretilen sutyenler de sana yakışacak. Ayrıca unutma, askıları üçgen olanlar vücudundan kaymayacak ve sabit duracak.Regl döneminizde göğüsleriniz şiş olacağından yeni sütyen almak anlamsız olacaktır. Bu yüzden regl döneminde sütyen alışverişi yapmamaya özen göstermelisiniz.Daha az kıvrımları olan bir vücut şekline sahipsen dolgulu sutyenler senin için doğru seçim olacaktır. Göğüsleri küçük gösteren tüm sütyen modellerinden uzak durmalı ve spor sutyenleri seçerken de dikkatli olmalısın. Balkonet tipte dolgulu sütyenler senin için mükemmel olacaktır.Eğer vücudunun alt kısmına doğru genişleyen bir vücut yapın varsa ilgiyi yukarı göğüs bölgesine çekmek iyi bir çözümdür ve bunun da kolay yolu push up da denilen destekli sütyenlerdir. Dolgulu sutyenler de birçok armut tipi vücuda sahip olan kızlara yakışan bir seçenek olabilir. Dar omuzların varsa koni şeklinde askılı sutyenler sana çok yakışacak.Elma vücut tipine sahipsin ve eğer göğüs ölçün küçükse, kesinlikle dolgulu sutyenleri tercih etmen gerekir. Dekolte ve balkonet sütyenler de sana çok yakışacak. Eğer göğüs ölçün büyükse full cup, yani tam sutyen, senin ölçüne uyan en iyi sütyen olacaktır.Doğru sütyen seçimi için vücut şeklinizi, sırt ölçünüzü, bedeninizi doğru bilmelisiniz ya da satış temsilcisinin tavsiyelerine kulak vermelisiniz.Geniş omuzlular için sutyenracerbacksutyenGeniş omuzlu kızlar vücut tipleri ne olursa olsun balkonet tipi yarım kap da denilen sutyenleri kullanmalılar. Arkası çarpraz bantlı sutyenler en iyi seçenek olacaktır.