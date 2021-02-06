Swissotel Genel Müdürü Uğur Talayhan: Şampiyonlar Ligi finalinden umutluyuz

Kenan Erçetingöz ‘ün sorularını yanıtlayan Talayhan, Nevruz’un Arap turist açısından önemli olduğunu belirtirken, İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinden umutlu olduklarını söyledi.“Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen final bu sene seyircili olursa İstanbul için çok önemli bir fırsat olur” diyen Talayhan, Formula 1’de iptal edilen Bahreyn Grand Prix’inin de İstanbul’da yapılması için girişimlerde bulunulması gerektiğini savundu.