Tabanca çifti alışverişte

İş dünyasının tanınmış seçkin isimlerinden Erol Tabanca ve eşi Rana Tabanca alışverişte objektiflere yansıdı. İşte detaylar...

Alışveriş - 14 Şubat 2017 18:30
Tabanca çifti alışverişte
Uzun zamandır görünmeyen ve zamanının büyük bir bölümünü işlerine ve yurt dışı iş seyahatlerinde geçiren Erol Tabanca ile eşi Rana Tabanca spor kıyafetleriyle objektiflere yansırken alışveriş merkezinin üst katındaki bir giyim mağazasından alışveriş yapıp sinema keyfi yapmaya geldiklerini söylediler.
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