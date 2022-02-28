Taçlı güzeller tarihi Şerefiye Sarnıcı’nda Ricchezza Bridal defilesinde izleyenleri büyüledi

İstanbul’un bin 600 yıllık tarihi mekanlarından Şerefiye Sarnıcı, büyüleyici atmosferiyle Ricchezza Bridal’ın yeni Nymphs Koleksiyonu Defilesi’ne ev sahipliği yaptı.Moda ve Hazır Giyim Federesyonu (MHGF) desteğiyle, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk’ün yanı sıra, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri, STK başkanları, akademisler ile birçok seçkin konuğun yer aldığı geceye Ricchezza Yönetim Kurulu Başkanı Servet Babataşı’nın ev sahipliği yaptı.Ümit Temurçin’in sunuculuğunu yaptığı gecede,ünlü koreograf Asil Çağıl koreografisiyle Zeliha Çal, Açelya Kartal, Simge Ünal, Yağmur Ayaz, Seviye İkbal Tulgar, Dilara Kurşun, Nazlıcan Erden, Gamze Balım, Derya Ekşioğlu, Melisa İmrak, Yanita Shmidt, Oğulşat Gagşalova, Melike Yalnız’ın da aralarında olduğu 24 taçlı güzelin podyuma çıktığı defile izleyenleri büyüledi.Ricchezza Yönetim Kurulu Başkanı Servet Babataşı, Türk gelinlik ve abiye giyim sektörünün tasarımı ve kalitesiyle dünyada her geçen gün adından söz ettiren ve ürünleriyle tercih edilen bir noktaya geldiğini belirterek, “Ricchezza Gelinlik olarak yaptığımız tasarımlar, üretimimizdeki özenle “Türk Gelinliği” markasının daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.