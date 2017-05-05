Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçimiz Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar - 05 Mayıs 2017 22:56
Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov ile karşılaştı. Taha, Azerbaycanlı rakibini 8-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, bu mdalyayla kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

(DHA)
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