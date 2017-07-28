Suriye'deki iç savaştan kaçıp 3 yıl önce İstanbul'a geldiğini söyleyen Ali isimli genç "Tezgahı koruyordum uçmaması için, camların kırılmaması için tuttum. Vücudum çok acıyordu her tarafım acıyordu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ekmek kazanıyorum ben buradan. Tutmam lazımdı, bir yere kadar tuttum sonra kaçmak zorunda kaldım. Tezgah kırıldı şemsiye uçtu. Rüzgara karşı durmak çok zor anlatılacak bir şey değil" diye konuştu. Hasar gören tezgahlarını tamir eden simitçi ve kestaneci bu sabah yeniden işlerine devam etti.
Kaynak:DHA
Taksim'de afetin sembol simitçisi o anları anlattı
aksim Meydanı'nda dün akşam şiddetli yağmur,dolu ve rüzgara karşı ekmek teknesi olan simit tezgahını tutmaya çalışırken görüntülenen kişi "o anları" bugün aynı noktada anlattı.Yaşam - 28 Temmuz 2017 12:55
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