Taksim'de afetin sembol simitçisi o anları anlattı

Yaşam - 28 Temmuz 2017 12:55

Suriye'deki iç savaştan kaçıp 3 yıl önce İstanbul'a geldiğini söyleyen Ali isimli genç "Tezgahı koruyordum uçmaması için, camların kırılmaması için tuttum. Vücudum çok acıyordu her tarafım acıyordu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ekmek kazanıyorum ben buradan. Tutmam lazımdı, bir yere kadar tuttum sonra kaçmak zorunda kaldım. Tezgah kırıldı şemsiye uçtu. Rüzgara karşı durmak çok zor anlatılacak bir şey değil" diye konuştu. Hasar gören tezgahlarını tamir eden simitçi ve kestaneci bu sabah yeniden işlerine devam etti.Kaynak:DHA