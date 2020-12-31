Talat Bulut: Bir projeye sonradan dahil olmam
‘Yasak Elma' dizisinden ayrılan Talat Bulut, sözleriyle Erdal Özyağcılar'ı hedef aldı.
31.12.2020 21:39 Magazin
‘Nöbetçi aktör değilim!’ çıkışıyla konuşulan Bulut, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek “Kapıda bekleyip de ‘Beni ne zaman çağırırlar’ diyen nöbetçi aktör hiç olmadım. Ben bir projeye ilk başta başlamak isterim daha sonradan dahil olmak istemem” dedi. Bulut’un sözleri, kendisinin ayrılmasıyla diziye dahil olan Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay’ı hatırlattı. [Kaynak: aksam.com.t]