Talat Bulut bombayı patlattı: Nesrin Cavadzade evleniyor

Talat Bulut önceki gün Akmerkez'de kameralara yakalandı. Ünlü oyuncuya Yasak Elma dizisinden rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile yaptığı dans soruldu. Bulut, "Güzel kadınla güzel dans edilir. Darısı eşinin başına, artık düğününde halay çekerim" cevabını verdi.Bu sözler üzerine magazin muhabirleri Cavadzade’nin erkek arkadaşının merak ederek sorular yöneltince Talat Bulut bombayı patlattı: "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun.”