Fahriye Evcen corona virüsü karantina challenge'ları olarak adlandırılan meydan okumalara katılmış ve Ebru Akel'e meydan okumuştu. Oyuncunun yaptığı el hareketleri ise dikkat çekmişti. Fahriye Evcen bu hareketleri yapmak için üç gün çalıştığını belirtmişti.
TALAT BULUT'TAN YANIT GELDİ!
Fahriye Evcen'in bu videosuna Talat Bulut'tan eğlenceli bir yanıt geldi. Oyuncu bir yandan dans etti, bir yandan da Fahriye Evcen'in hareketleri yaptı.
Talat Bulut'tan Fahriye Evcen'e cevap!
Fahriye Evcen’in challenge’ına Talat Bulut da katıldı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
31.03.2020 13:20 Magazin