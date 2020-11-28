Talat Bulut'tan şaşırtan itiraf: "45 gün yıkanamadım!"

Rol aldığı Yasak Elma dizisinden sürpriz bir kararla ayrılan Talat Bulut, Posta Gazetesine verdiği röportajda ilginç çeken bir itirafta bulundu. "Yeşilçam’da en çok neyi özlüyorsunuz?" sorusuna oyuncu, "Herkes dayanışma içindeydi. Bir samimiyet ve bir paylaşım vardı. En önemlisi de eğer Anadolu’da film çekiyorsak oranın yaşam koşullarına uyum sağlıyorduk. Şartlar hayli zorluydu. Ağrı’da ‘Derman’ filmini çekiyorduk. Rahmetli Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynuyordu. Yönetmen Şerif Gönen’di. İnşaat halindeki bir bina bize otel olarak sunulmuştu. Odalarımızda su bile yoktu. Hamama gitmek de mümkün değil. Bu yüzden 45 gün yıkanamamıştım. Öğlenleri yemek olarak ekmek arası helva ya da domates, peynir yiyorduk. Hiç kimse koşullara itiraz etmiyordu. Çünkü, amaç iyi bir film yapmaktı" cevabını verdi.