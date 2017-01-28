Tales Matematik Müzesi

Sömestr tatilinde çocuklarınız matematiği sevdiren müze ile eğlenirken öğrenecek...

Kültür-Sanat - 28 Ocak 2017 19:33

Yarıyıl tatilini yarılamışken, çocuklarla yapılacak aktiviteler arasında Türkiye'nin ilk ve tek müzesini gezmek harika bir fikir olabilir.

Aydın'da yer alan müzenin küçük ölçeklisini geçici bir süre için Maltepe Alışveriş Merkezi misafir ediyor... Avrupa'nın en kapsamlı matematik müzesi 30 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında gezilebilir.

Çocuklar, 7'den 70'e her yaş grubuna seslenen Tales Matematik Müzesi'nde, matematiğin özünün mantıksal ve analitik düşünme olduğunu deneylerle gösteren farklı bir dünya ile tanışacaklar. Sömestr tatilinde aktivite arayanlar için hem öğretici hem eğlendirici müze gezisini tavsiye ediyoruz.

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