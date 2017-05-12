Talisca'nın cezası onandı!

Tahkim Kurulu, Talisca'nın 1 maçlık cezasını onadı.

Futbol - 12 Mayıs 2017 14:35
Talisca'nın cezası onandı!
Beşiktaşlı oyuncu ligin 31. haftasında Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Talisca ayrıca 6 500 TL para cezası ödeyecek.

DHA
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Bağlantılar: Beşiktaş, Talisca

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