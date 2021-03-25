Tamer Karadağlı: Aşkta yaş farkı olmaz!

Oyuncu Tamer Karadağlı’nın genç piyanist Iraz Yıldız’la ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık eleştirilen Karadağlı sessizliğini bozdu.

25.03.2021 11:14 Magazin

Tamer Karadağlı: Aşkta yaş farkı olmaz! 'Çocuklar Duymasın'ın 'Haluk'u Tamer Karadağlı, piyanist Iraz Yıldız'la ilişkisi hakkında yapılan eleştiriler nedeniyle yeni bir açıklama yaptı.


54 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki 30 yaş farkı eleştirenlere şu cevabı verdi:
“Aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim.”
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