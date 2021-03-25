Tamer Karadağlı: Aşkta yaş farkı olmaz!

'Çocuklar Duymasın'ın 'Haluk'u Tamer Karadağlı, piyanist Iraz Yıldız'la ilişkisi hakkında yapılan eleştiriler nedeniyle yeni bir açıklama yaptı.54 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki 30 yaş farkı eleştirenlere şu cevabı verdi:“Aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim.”