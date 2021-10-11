Tamer Karadağlı da sessizliğini bozdu!

Nihal Yalçın, tepki gösterdiği Tamer Karadağlı’nın taklidini yaptı

Altın Portakal'a damga vuran olay! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya sert tepki!

Altın Portakal Film Festivali’nin ardından yapılan eleştiriler karşısında sessizliğini koruyan Tamer Karadağlı, 2. Sayfa yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın hakkında sert söylemlerde bulundu."Bütün yorumları okudum. Yalçın'ı çok beğenirim. Ödül sırasında ilk başta ödülü vermek için hamlede bulunuyorum. Ödül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok.Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum politik açıdan değerlendirmedim.Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye.Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı."Nihal Yalçın'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada ilginç anlar yaşanmıştı. Oyuncu, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekmişti.Tamer Karadağlı’nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Karadağlı’nın taklidini yaptı. Yalçın’ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabından paylaştı.