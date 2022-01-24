Tamer Karadağlı kaza yaptı: "Yağan kardan biz de nasibimizi aldık"

Tamer Karadağlı kar yağışına Ankara'da yakalandı. Dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yapan oyuncu, çarptığı aracın şoförünü bulamayınca çareyi sosyal medyada buldu. Karadağlı Instagram hesabından çarptığı arabanın fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı:"Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafındaki arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım.."