Tamer Karadağlı: "Özcan beni kıskanıyordur!"

Tamer Karadağlı, ‘Jülide Ateş ile 40’ programına konuk oldu. Karadağlı hiçbir soruyu pas geçmeden oyunculuktan özel hayatına, ailesine, kişiliğine, sektöre, dizilere, oyunculuğuna, güncel konulara kadar 40 soruyu tüm içtenliğiyle yanıtladı. Gelen bir soru üzerine Asmalı Konak-Çocuklar Duymasın rekabetinden de bahseden Karadağlı, Özcan Deniz'le ilgili bir itirafta da bulundu:“Bir salon bir mutfakta sitkom çekip Asmalı Konak'ı reytinglerde geçiyorduk. Çok saçmaydı. Galiba Özcan Deniz beni kıskanıyordur.”