Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ilk bebeklerine kavuştu

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez (35), meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. İlk bebeklerini bekleyen çiftten müjdeli haber geldi.Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, kızlarına kavuştu. Ölmez ile Çeşmioğlu, bebeklerine Zeynep adını verdi. İlk kez anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin kızları, Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi.