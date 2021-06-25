Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun düğün tarihleri belli oldu

Mucize Doktor dizisinin final yapmasının ardından Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile birlikte Antalya'ya tatile gitmişti. Ünlü çift düğün tarihlerini de netleştirdi. İddiaya göre Taner Ölmez (34) ile nişanlısı Ece Çeşmioğlu (30), sezon arasını değerlendirerek; 28 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da nikah masasına oturacak.