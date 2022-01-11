Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil aynı dizide

Mucize Doktor dizisiyle büyük bir yükselişe geçen Taner Ölmez'in yeni dizisi belli oldu. Oyuncu, Netflix için çekilecek olan bir dizi için 03 Medya’yla el sıkıştı. Dijital projenin diğer bomba başrol oyuncusu ise Çukur'un Vartolu Saadettin'i Erkan Kolçak Köstendil oldu.“Yaratılan” ismiyle yayınlanması planlanan dizinin yönetmen koltuğuna Çağan Irmak’ın oturacağı da gelen bilgiler arasında.