Taner Ölmez'e Latin Amerika'dan prestijli ödül!

20’den fazla ülkeden ve 300’ü aşkın sektörün tanınmış isimlerinin jüride bulunduğu Produ Ödülleri’nde, FOX’un sevilen dizisi Mucize Doktor’un başrol oyuncusu Taner Ölmez “En İyi Yabancı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Ölmez, törene online bağlanarak mutluluğunu dile getirdi, dizide emeği geçen herkese çok teşekkürlerini iletti.Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, izleyicinin kalbinde taht kuran “Mucize Doktor” her Perşembe yeni bölümleriyle FOX’ta.