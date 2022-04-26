Tansel Öngel'den 'aşk' sorusuna yanıt!

“21 Mayıs’ta müzikalli bir kabaremiz var, bizim bir hikayemiz var bütün şarkılar o hikayeye bağlanıyor bunun örnekleri daha önce yapıldı ama böyle bizce ilk kez yapılıyor olacak. Okan abiyle harıl harıl ona çalışıyoruz.”
Tansel Öngel'den 'Biran Damla Yılmaz' açıklaması: "Hayatımda..."
YÜZÜKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Öngel, basın mensuplarının, "Yüzükler dikkatimizi çekti." sözlerinin üzerine, "Bu yüzükleri benim tasarımcı arkadaşım yapıyor. Benim için anlamı olan hayvanlar. Bir de okçu yüzüğü dedikleri bir yüzük... Tabii ki hepimizin içinde bir aslan var." dedi.
"AŞK HER YERDE GÜZELDİR"
Tansel Öngel, basın mensuplarının “Aşk hayatınız nasıl onu da soralım?” sorusuna da cevap verdi. Öngel “Aşk her yerde güzeldir. Bu konuda size söyleyeceğim soyut bir verim yok ama olursa yakalarsınız” diyerek güldü.