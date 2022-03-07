Tansel Öngel'den 'Biran Damla Yılmaz' açıklaması: "Hayatımda..."

'Maske Kimsin Sen' programında tanışan Tansel Öngel ile Biran Damla Yılmaz'ın adı aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin bir spor salonunda çekilen görüntüleri aşk iddialarını destekler nitelikteydi. Fakat bu olaydan kısa bir süre sonra Biran Damla Yılmaz, Çağrı Telkıvıran ile el ele görüntülendi.Önceki gün görüntülenen Tansel Öngel'le bu durum soruldu. Oyuncu, muhabirlerin "Tansel Bey, Biran Damla Yılmaz ile adınız anıldı, hatta spor yaparken fotoğraflarınız ortaya çıktı. Fakat şu anda kendisinin bir ilişkisi, var biz bunu sizden öğrenmek istiyoruz. Aranızda aşk olmuş muydu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Kendisi de açıkladı, biz sadece arkadaşız. Yan yana gelen herkesi yakıştırıyorlar, sağ olsunlar bizi de yakıştırmışlar fakat biz sadece arkadaşız. Damla'nın ilişkisi var, o anlamda bir ilgim yok ama arkadaşlığımız var. Benim hayatımda sadece iş var, çalışmak var."