Taraftar, Türkler Geliyor'da buluştu!

Galatasaray-UltraAslan, Genç Fenerbahçeliler, Kayseri Kapalı Kale, Sakaryaspor Tatangalar ve Kocaelispor Hodri Meydan taraftar grupları, kendi şehirlerinde düzenledikleri organizasyonlarla ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini izlediler.Genç Fenerbahçeliler grubu İstanbul’a ilave olarak İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bingöl, Uşak ve Tekirdağ’da farklı buluşmalar organize ederek ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’na destek verdi.Hollywood prodüksiyonlarıyla yarışan yapım tasarımıyla dikkat çeken ve seyirciden büyük övgü alan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan dahil olmak üzere 40 ülkede gösterime girecek.