Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül evlendi

Magazin - 15 Ocak 2017 12:01

16 Eylül 2016 tarihinde 66 yaşında vefat eden Yeşilçam efsanesi Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül önceki akşam aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle sanatçı Asya Engin’le evlendi.İstanbul'da gerçekleşen nikâh töreninde Ayfer Karataş, Ali Alper ve Hamiyet Akpınar şahitlik yaptı.Genç çifti, bu önemli gününde Tarık Akan’ın yakın dostu Rutkay Aziz kızı Doğa Rutkay ve damadı Kerimcan Kamal gibi isimler yalnız bırakmadı.Barış Üregül ve Asya Engin, nikâh töreninde özel tasarım damatlık ve gelinlik giydi. İkili, Tarık Akan’ın sevdiği şarkıları birlikte söyleyip dans etti. Çift, balayı için İtalya’ya gidecek.Kaynak:hurriyet.com.tr