Tarkan: Ben de koronavirüse yakalandım!

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Tarkan'dan dans şov! Megastar sahnede döktürdü!

Tarkan'dan yeni yıl mesajı: "Birlik olalım..."

Tarkan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Megastar paylaştığı bir karenin altına şöyle yazdı;"10 gün kadar önce Pcr testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim👍Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda “iyi ki aşılıyım” diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Covit’i.Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım.Sizi seviyorum😘❤️”