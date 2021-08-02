Tarkan: Bir yandan memleket yanıyor, bir yandan içimiz...

Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürerken bugün bir acı haberle daha güne başladık. Antalya'da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi, ormanlık alanda toprağa 10 parça halinde gömülmüş olarak bulundu.Acı haber sonrası Türkiye ayağa kalktı. Vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken Tarkan da şu mesajı paylaştı:“Bir yandan memleket yanıyor bir yandan bu acı haberlerle içimiz.Artık söyleyecek söz de bulamıyorum. Çok çok üzüldüm ):Affet Azra, seni de koruyamadık.Ama mücadele etmeye devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz."