Tarkan çalışmalara başladı: Yakındır sabrın zaferi

Koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Yaklaşık iki yıldır Türkiye'ye gelmeyen Tarkan, gözlerden uzak sakin bir yaşamı tercih etmişti.Dün aldığı sürpriz kararı takipçileriyle paylaşan ve ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, Türkiye'ye geldi. Paylaşımına; "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın. Heyecanlıyım. O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim" notunu düşen ünlü isim gecce de Ozan Çolkaoğlu ile çalıştıkları anı yayınladı.Ünlü aranjör ile verdiği pozu paylaşan Tarkan, gönderisine; "Ozan’ımla kavuştuk sonunda ve çok güzel şeyler oldu. Yakındır sabrın zaferi" notunu düştü.Megastar'ın paylaşımına; binlerce beğeni ve "Gecemiz aydınlandı", "Nihayet", "Bekliyoruz heyecanla" gibi yorumlar yağdı.