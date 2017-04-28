Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?

Megastar Tarkan gittiği mekanda 195 TL hesap öderken garsonlara bin 750 TL bahşiş bıraktı.

Magazin - 28 Nisan 2017 12:37
Türkiye'nin 'Megastar'ı Tarkan sadece müzikteki başarısı ile değil kişiliği ile de ön plana çıkıyor. "Evlilik yaradı" yorumları yapılan Tarkan bonkörlüğünü de gözler önüne serdi. Takvim'de yer alan habere göre; eşiyle birlikte önceki gün Almanya'nın Siegburg kentinde bir pizzacıya gitti.

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Tarkan'ı tanıyan çalışanlar Megastar'a büyük ilgi gösterdi. Yemek sonunda sanatçıya iki pizza, 1 salata ve içecekler dahil 50 euro (195 TL) hesap geldi. Hesabı ödeyen Tarkan garsonların sevgisini de karşılıksız bırakmadı. Almanya'ya gittiğinde sık sık uğradığı ve çok sevdiği 2 Türk garson için 450 euro bahşiş bıraktı. İki garsona toplamda yaklaşık bin 750 TL bahşiş veren Megastar, onlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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