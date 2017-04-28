Tarkan garsonlara ne kadar bahşiş bıraktı?

Magazin - 28 Nisan 2017 12:37

Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!

Ajda Pekkan ve Tarkan düet yapacak mı?

Tarkan nikah şahidi oldu!

Türkiye'nin 'Megastar'ı Tarkan sadece müzikteki başarısı ile değil kişiliği ile de ön plana çıkıyor. "Evlilik yaradı" yorumları yapılan Tarkan bonkörlüğünü de gözler önüne serdi. Takvim'de yer alan habere göre; eşiyle birlikte önceki gün Almanya'nın Siegburg kentinde bir pizzacıya gitti.Tarkan'ı tanıyan çalışanlar Megastar'a büyük ilgi gösterdi. Yemek sonunda sanatçıya iki pizza, 1 salata ve içecekler dahil 50 euro (195 TL) hesap geldi. Hesabı ödeyen Tarkan garsonların sevgisini de karşılıksız bırakmadı. Almanya'ya gittiğinde sık sık uğradığı ve çok sevdiği 2 Türk garson için 450 euro bahşiş bıraktı. İki garsona toplamda yaklaşık bin 750 TL bahşiş veren Megastar, onlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.