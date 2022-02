Tarkan 'Geççek' ile sosyal medyayı salladı! Kim ne dedi?

Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' ilk defa hayranlarıyla buluştu. Sözleri dikkat çeken 'Geççek' sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Şarkıyla ilgili pek çok yorum yapıldı. Sosyal medyada devam eden tartışmalara ünlü isimler de katıldı.Şahan Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey" ifadelerini kullandı.Şarkıcı Demet Akalın, Twitter’da yaptığı yorumlarla Tarkan’ın yeni şarkısı Geççek’i beğenmediğini ortaya koydu. Geççek’le ilgili paylaşımlarda bulunan Akalın, “Biri üstümüze İnci Tanemi atsın” yorumunda bulundu.Doğa Rutkay ise attığı Tweet'le Tarkan'a destek oldu: "Ortamaaa “güüüm “ diye düşmek bu olsa gerek? Yakışır. Severiz kendisini ezelden beri. Tarkan..."Hep köşeye sıkıştırmadı mı?Daha önce de sankiSırtımızdan vurmadı mı?Bu kaçıncı darbe ilk değil kiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içiniBiz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var, bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanDayan, çoğu gitti azı kaldıYapma! Güze, kışa boğma yazınıYakındır sabrın zaferiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içiniBiz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanÇok uzattın vallahi bıktıkBi durmadın vermedin ki amanHadi yeter artık fena bunaldıkDüş babam artık düş yakamızdanVar bir hayır her şerde dedikOturduk bir dolu ders de çıkarttıkAma yeter artık, anladık tamamDüş babam artık düş yakamızdanBeni sorarsanBen de iyi değilim pekKalmadı eski neşem hiçTadım tuzum yok pekDar dar dar geliyorRuhuma bedenimHar har yanıyorumKüle dönmek üzereyimBi suyun akışındayımBi gidiyorum tersineBi arkadaşım ümitleBi aram açık kaderleLakin sabrın sonu selamettir beklerimGün doğmadan neler doğar bilirim