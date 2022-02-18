Tarkan 'Geççek' ile sosyal medyayı salladı! Kim ne dedi?

Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' ilk defa hayranlarıyla buluştu. Sözleri dikkat çeken 'Geççek' sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Şarkıyla ilgili pek çok yorum yapıldı. Sosyal medyada devam eden tartışmalara ünlü isimler de katıldı.
İşte ünlülerin 'Geççek' yorumları:
ŞAHAN GÖKBAKAR: SANAT BÖYLE BİR ŞEY
Şahan Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey" ifadelerini kullandı.
DEMET AKALIN: BİRİ ÜSTÜMÜZE İNCİ TANEM ATSIN
Şarkıcı Demet Akalın, Twitter’da yaptığı yorumlarla Tarkan’ın yeni şarkısı Geççek’i beğenmediğini ortaya koydu. Geççek’le ilgili paylaşımlarda bulunan Akalın, “Biri üstümüze İnci Tanemi atsın” yorumunda bulundu.
DOĞA RUTKAY: ORTAMA GÜÜM DİYE DÜŞMEK
Doğa Rutkay ise attığı Tweet'le Tarkan'a destek oldu: "Ortamaaa “güüüm “ diye düşmek bu olsa gerek? Yakışır. Severiz kendisini ezelden beri. Tarkan..."
'GEÇÇEK'İN SÖZLERİ İSE ŞÖYLE:
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
Tarkan 'Geççek' ile sosyal medyayı salladı! Kim ne dedi?
Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı 'Geççek' müzikseverlerle buluştu. Megastar, uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına yine hareketli bir şarkıyla çıktı. Tarkan'ın, 'Geççek' adını verdiği parçası sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki kim ne dedi? İşte ünlü isimlerin Tarkan-Geççek yorumları...
18.02.2022 10:42 Magazin