Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısıyla çok konuşulan Tarkan, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarına teşekkür etti.
49 yaşındaki sanatçı, sevenlerine şu sözlerle seslendi:
Merhabalar, geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım 'Geççek' ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam... Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler de iyi ki varsınız.
İşte o video:
Tarkan hayranlarına seslendi: Desteğiniz için sonsuz teşekkürler
Geçtiğimiz hafta çıkardığı yeni şarkısı 'Geççek' ile Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarına seslendi. Gönderisinde sevenlerine teşekkür eden ünlü sanatçı, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
24.02.2022 18:30 Magazin