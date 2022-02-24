Tarkan hayranlarına seslendi: Desteğiniz için sonsuz teşekkürler

Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısıyla çok konuşulan Tarkan, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarına teşekkür etti.Merhabalar, geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım 'Geççek' ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam... Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler de iyi ki varsınız.