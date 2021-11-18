Tarkan sosyal medyanın diline düştü: "Semt bizim ev kira"

Pandemi döneminde sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Tarkan'ın bir paylaşımı sosyal medyanın diline düştü. Eski bir fotoğrafını #tbt etiketiyle Instagram'dan paylaşan Megastar'ın pozuna "Semt bizim ev kira" yorumları yapıldı.İşte yapılan diğer yorumlardan birkaçı:-Doların yükselişini seyrediyorumdur.-Adama semt oturuşu bile yakışıyor.-Adam her haliyle karizma be