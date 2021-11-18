Pandemi döneminde sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Tarkan'ın bir paylaşımı sosyal medyanın diline düştü. Eski bir fotoğrafını #tbt etiketiyle Instagram'dan paylaşan Megastar'ın pozuna "Semt bizim ev kira" yorumları yapıldı.
İşte yapılan diğer yorumlardan birkaçı:
-Doların yükselişini seyrediyorumdur.
-Adama semt oturuşu bile yakışıyor.
-Adam her haliyle karizma be
Tarkan sosyal medyanın diline düştü: "Semt bizim ev kira"
Tarkan’ın #tbt etiketiyle paylaştığı eski fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü: “Semt bizim ev kira”
18.11.2021 12:12 Magazin