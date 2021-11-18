Tarkan sosyal medyanın diline düştü: "Semt bizim ev kira"

Tarkan’ın #tbt etiketiyle paylaştığı eski fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü: “Semt bizim ev kira”

18.11.2021 12:12 Magazin

Tarkan sosyal medyanın diline düştü: "Semt bizim ev kira" Pandemi döneminde sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Tarkan'ın bir paylaşımı sosyal medyanın diline düştü. Eski bir fotoğrafını #tbt etiketiyle Instagram'dan paylaşan Megastar'ın pozuna "Semt bizim ev kira" yorumları yapıldı.

İşte yapılan diğer yorumlardan birkaçı:

-Doların yükselişini seyrediyorumdur.

-Adama semt oturuşu bile yakışıyor.

-Adam her haliyle karizma be

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