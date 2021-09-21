Tarkan takipçilerine içini döktü: "Ben ben gibi değilim"

Son dönemde Instagram'ı daha aktif kullanmaya başlayan ve paylaşımlarını sıklaştıran Tarkan bu kez duygusal bir paylaşımda bulundu. Hayranlarının "Neden konser yapmıyorsun?" diye sorduğunu belirten Megastar bir süre daha sahnelerde olmayacağını açıkladı.İşte Tarkan'ın o mesajı:Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç..Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim.“E o zaman neden konser yapmıyorsun?” diyenlerinizi duyuyorum.Pandemi…Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız.Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri :)…E kimseyi tehlikeye atmak istemem.Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz…Sabredin incitanelerim..Kavuşacağız mutlaka sabredin.."