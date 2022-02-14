Tarkan yeni şarkısının adını açıkladı

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Son albümü "10"u 2017 yılında yayınlayan Tarkan (49), yeni projesi için kolları sıvadığını duyurmuştu. "Geri sayım başladı. Yeni şarkı geliyor." diyen ünlü şarkıcı, sevenlerini heyecanlandırmıştı.Tarkan, hayranlarının uzun süredir beklediği sosyal medya hesaplarından duyurdu. Daha önce albümünden bir şarkının ilk 10 saniyesini "Çok yakında!" notuyla yayınlayan Tarkan, bu kez yeni şarkısının ismini açıkladı.Megastar, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Geççek', 17 Şubat'ta sizlerle... Ay ay çok heyecanlı..." ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede yaklaşık 170 bin beğeni alırken, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Şarkının adı ayrıca sosyal medyada tartışma konusu da oldu.Ünlü ismin paylaşımına; "Ay vallahi çok heyecanlı. Gönder artık, gelsin!", "Kral dönüyor!", "Yani bir Tarkan hayranı olarak şarkının ismini gördüğümden beri 'Cuppa' vakası bekliyorum, umarım yanılırım" gibi yorumlar geldi.