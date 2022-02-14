Tarkan yeni şarkısının adını açıkladı

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İŞTE YENİ ŞARKISININ İSMİ
Tarkan, hayranlarının uzun süredir beklediği sosyal medya hesaplarından duyurdu. Daha önce albümünden bir şarkının ilk 10 saniyesini "Çok yakında!" notuyla yayınlayan Tarkan, bu kez yeni şarkısının ismini açıkladı.
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"GEÇÇEK' 17 ŞUBAT'TA SİZLERLE"
Megastar, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Geççek', 17 Şubat'ta sizlerle... Ay ay çok heyecanlı..." ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede yaklaşık 170 bin beğeni alırken, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Şarkının adı ayrıca sosyal medyada tartışma konusu da oldu.
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'KRAL DÖNÜYOR'
Ünlü ismin paylaşımına; "Ay vallahi çok heyecanlı. Gönder artık, gelsin!", "Kral dönüyor!", "Yani bir Tarkan hayranı olarak şarkının ismini gördüğümden beri 'Cuppa' vakası bekliyorum, umarım yanılırım" gibi yorumlar geldi.
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