Tarkan yeni şarkısının adını açıkladı

Megastar Tarkan, uzun süredir hayranlarının merakla beklediği yeni şarkısının adını ve dinleyicilerle buluşacağı tarihi açıkladı. Müjdeyi sosyal medya hesaplarından yayınlayan ünlü şarkıcı, "Geççek', 17 Şubat'ta sizlerle... Ay ay çok heyecanlı..." dedi. Ayrıca şarkının adı tartışma konusu oldu.

14.02.2022 14:00 Magazin

Tarkan yeni şarkısının adını açıkladı Son albümü "10"u 2017 yılında yayınlayan Tarkan (49), yeni projesi için kolları sıvadığını duyurmuştu. "Geri sayım başladı. Yeni şarkı geliyor." diyen ünlü şarkıcı, sevenlerini heyecanlandırmıştı.

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İŞTE YENİ ŞARKISININ İSMİ
Tarkan, hayranlarının uzun süredir beklediği sosyal medya hesaplarından duyurdu. Daha önce albümünden bir şarkının ilk 10 saniyesini "Çok yakında!" notuyla yayınlayan Tarkan, bu kez yeni şarkısının ismini açıkladı.

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"GEÇÇEK' 17 ŞUBAT'TA SİZLERLE"
Megastar, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Geççek', 17 Şubat'ta sizlerle... Ay ay çok heyecanlı..." ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede yaklaşık 170 bin beğeni alırken, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Şarkının adı ayrıca sosyal medyada tartışma konusu da oldu.

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'KRAL DÖNÜYOR'
Ünlü ismin paylaşımına; "Ay vallahi çok heyecanlı. Gönder artık, gelsin!", "Kral dönüyor!", "Yani bir Tarkan hayranı olarak şarkının ismini gördüğümden beri 'Cuppa' vakası bekliyorum, umarım yanılırım" gibi yorumlar geldi.

Tarkan'dan yeni yıl mesajı:

Tarkan'dan yeni yıl mesajı: "Birlik olalım..."
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