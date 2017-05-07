Tarkan'a 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!

Tarkan'ın yeni albümünün hazırlıkları bitti. Albüm, klip ve tanıtımla birlikte 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!

Müzik - 07 Mayıs 2017 10:32
Tarkan'a 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!
Tarkan'ın 6 yıldır üzerine çalıştığı 10 milyon TL'ye mal olan albümünün hazırlıları önceki gün bitti. Albümde Aysel Gürel, Sezen Aksu, Ümit Sayın, Nazal Öncel ve kendisinin imza attığı 13 şarkı var. Pop yıldızı klip ve tanıtım için de 700 bin TL bütçe ayırdı. Tarkan'ın Haziran'da çıkacak albümü toplam 1 milyon 700 bin TL'ye mal oldu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"
  • Burak Hakkı fena yakalandı
  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı

Hiçbir cinsiyete ait değil!

MÜZİK HABERLERİ

  • Kibariye'den Hıdırellez konseri!
  • Geldi bahar ayları gevşedi...
  • Ferhat Göçer düet eşini arıyor!
  • Yirmi7 'Naçizane Bir Gecce'
  • Serdar Ortaç'la yaz geldi!
  • Çizmeli Gülşen!
  • Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”
  • 17'lik Aleyna Tilki estetik yaptırdı!
  • Aleyna Tilki'nin ilk halk konseri!
  • Damla’dan İlkbahar’a merhaba

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer
  • Acun Ilıcalı'nın kızları konseyde!
  • Kenan Doğulu: Kavga ettiler gözünden yara aldı!
  • Beyaz Show'dan sevindiren karar!
  • Takipçisi istedi, Fİ'nin 7. yeni bölümü yayınlandı
  • Rihanna yine uslanmadı!
  • Deniz'den 'derin dekolte' yorumu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer