Tarkan'ın 6 yıldır üzerine çalıştığı 10 milyon TL'ye mal olan albümünün hazırlıları önceki gün bitti. Albümde Aysel Gürel, Sezen Aksu, Ümit Sayın, Nazal Öncel ve kendisinin imza attığı 13 şarkı var. Pop yıldızı klip ve tanıtım için de 700 bin TL bütçe ayırdı. Tarkan'ın Haziran'da çıkacak albümü toplam 1 milyon 700 bin TL'ye mal oldu.
Tarkan'a 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!
Tarkan'ın yeni albümünün hazırlıkları bitti. Albüm, klip ve tanıtımla birlikte 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!Müzik - 07 Mayıs 2017 10:32
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